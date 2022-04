Anschober: „Kurz war damit beschäftigt, seine Macht zu vermessen“

profil: Davon ist Österreich mit einer Impfquote von 70 Prozent weit entfernt.

Anschober: Dagegen helfen Kampagnen und Dialogveranstaltungen, besonders in Gemeinden mit niedrigen Impfquoten. So einen Österreich-Dialog zur Impfung, das bräuchten wir jetzt. Militante Impfgegner kann man damit nicht überzeugen – aber die 20 Prozent an Verunsicherten.

profil: Braucht es für den Rest die Impfpflicht?

Anschober: Wenn wir mit einer Informationsoffensive nicht erfolgreich sind, muss man den Weg gehen.

profil: Sie sagen, der wichtigste Wirkstoff gegen die Pandemie ist Vertrauen. Das wurde verspielt. Ist es wiedergewinnbar?

Anschober: Vertrauen ist eine erneuerbare Ressource. Die Voraussetzung dafür ist Ehrlichkeit und Transparenz. Ehrlichkeit heißt, auf die Leute zuzugehen und ihre vielen Fragen zu beantworten.

profil: Zu derartigen Kraftanstrengungen scheint Türkis-Grün nicht in der Lage zu sein. Hat die Koalition Zukunft?

Anschober: Mit Kanzler Karl Nehammer läuft es besser. Schon in den Regierungsverhandlungen „durften“ Karl und ich die umstrittensten Kapitel verhandeln: Migration, Asyl, Sicherheit. Trotz schwierigster Verhandlungen ist persönlicher Respekt entstanden, er hat Handschlagqualität. Mit Nehammer sind die Chancen deutlich gestiegen, dass die Koalition bis Ende der Legislaturperiode arbeitet.

profil: Wir erleben eine Fluchtwelle wie 2015 – und eine Welle der Solidarität. Wird das anhalten oder die ÖVP auf Law and Order umstellen?

Anschober: Entscheidend wird sein, ob der Zugang der ukrainischen Flüchtlinge zum Arbeitsmarkt und damit zur Integration funktioniert. Aber die Chancen sind groß, wenn die Politik die großen Herzen der Österreicher unterstützt. Ein großer Unterschied: Im Jahr 2015 wussten breite Bevölkerungsschichten wenig über den Zerstörungskrieg in Syrien, heute sehen wir

täglich Bilder des Angriffskrieges vor unserer Haustür.

profil: Schlussfrage zu Ihrer Zukunft: Sie sind 61, reizt Sie eine Rückkehr in die Politik?

Anschober: Nein. Mein Ausscheiden aus der Bundesregierung war auch das Ende meiner parteipolitischen Karriere.

profil: Das Amt des Bundespräsidenten gehört nicht zur Parteipolitik. Nach einer etwaigen zweiten Amtszeit von Alexander Van der Bellen wären Sie 67 Jahre alt – für einen Bundespräsidenten ein junger Hupfer.

Anschober: Ich habe viel in Politik investiert, war erfolgreich. Es hat mir große Freude bereitet, aber ich strebe keine Funktionen mehr an. Aber wer weiß schon, was das Leben in den nächsten Jahren bringt?