Asylwerber am Arbeitsmarkt: „Politik hinkt der Realität hinterher“

Asylwerber bekommen nur in wenigen Ausnahmefällen eine Arbeitserlaubnis. Und diese ist mit viel Bürokratie und oftmals einer langen Wartezeit verbunden. Wird sich das in Anbetracht des derzeit herrschenden Arbeitskräftemangel ändern? AMS-Vorstand Johannes Kopf forderte in einem Interview mit dem „Standard” ein Sonderbudget von 100 Millionen Euro, um Geflüchtete besser in den Arbeitsmarkt zu integrieren und ihnen den Zutritt in den Job zu erleichtern. „Auch in Anbetracht des Fach- und Arbeitskräftemangels gibt es von manchen die Überlegung, für Asylwerber mit hoher Bleibewahrscheinlichkeit schon vor Abschluss ihres Asylverfahrens einen erleichterten Zugang zum Arbeitsmarkt zu schaffen. Dies würde die Integration sowohl in den Arbeitsmarkt als auch in die Aufnahmegesellschaft fördern“, so Johannes Kopf gegenüber profil. Ob das realisiert wird, entscheide jedoch die Politik. Vom Arbeitsministerium heißt es, die Sonderbudget-Verhandlungen würden laufen und man könne deshalb keine weiteren Auskünfte geben.

Nichtsdestotrotz legt man in Tirol jetzt bereits großen Wert darauf, Asylwerbern den Zugang zum Arbeiten zu ermöglichen. Die Tiroler ÖVP-Landesrätin Astrid Mair positionierte sich in einem Interview mit dem „Kurier“ folgendermaßen: „Mit der Einbeziehung dieser Menschen (Anm.: Geflüchteten) in den Arbeitsmarkt unterstützen wir nicht nur die Tiroler Wirtschaft, sondern setzen zusätzlich eine wichtige Integrationsmaßnahme“