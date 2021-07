Ein turnsaalgroßer Büroprunkraum wie eine Kulisse: Palisander-Blattgold-Decke, Damast an den Wänden, Edelholzvertäfelung. Ganz oben auf dem Papier-und Aktenturm liegt das kleine Präsent für den Nachfolger, eine grellpinke Karte mit der Aufschrift "Sorry, aber kannst Du bitte noch kurz die Welt retten?" Im November 1994 ist Michael Häupl hier ins Bürgermeisterbüro im Wiener Rathaus eingezogen, jetzt packt er zusammen, kommende Woche zieht er aus. Sein so üppiges wie vollgeräumtes Büro mute wie ein Anachronismus an - und das gelte irgendwie auch für den Bewohner, schreibt Eva Linsinger, die den längstdienenden Landeshauptmann zum Abschied interviewte und ins Zentrum der aktuellen Titelgeschichte stellte. Häupl übergibt seinem Nachfolger Michael Ludwig eine pulsierende Metropole - mit allen Problemen, die damit einhergehen.