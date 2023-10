Bablers Statutenreform: Direktwahl über SPÖ-Spitze, aber nicht Koalition

Es war eines der wichtigsten Wahlversprechen von Andreas Babler an seine Genossinnen und Genossen: Sollte er zum SPÖ-Chef gekürzt werden, müsse es mehr direkte Demokratie in der Partei geben. Zwei Dinge kündigte er an seinem ersten Tag in neuer Funktion an: erstens „einen geklärten Prozess zur Direktwahl des Vorsitzenden oder der Vorsitzenden in der Sozialdemokratie“. Und zweitens „Koalitionsabstimmungen zu einer Frage an die Mitglieder" machen.

Jetzt geht es um die Frage, ob er dieses Versprechen auch einlösen kann.

Am Dienstag stellte Babler seine Pläne zur Statutenreform vor - der Vorstand (am Montag) und der Parteitag (im November) müssen sie noch absegnen. In den Plänen ist allerdings nur eine der beiden Forderungen enthalten. Eine automatische Abstimmung über Koalitionsabkommen ist nicht vorgesehen.