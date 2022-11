Österreicher:innen streiken im Vergleich nur selten

Seit Mitternacht steht der Zugsverkehr in Österreich still. Nachdem sich Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter am Sonntag auch in einer fünften Verhandlungsrunde nicht auf einen neuen KV-Abschluss einigen konnten, macht die Gewerkschaft vida nun mit einem eintägigen Warnstreik Druck.

Das ist hierzulande eher selten, denn: Österreich ist im EU-Vergleich streikfaul. Laut einer Studie der gewerkschaftsnahen deutschen Hans-Böckler-Stiftung gab es zwischen 2011 und 2020 in Österreich pro 1.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Schnitt zwei Ausfalltage, eben so viele wie in Schweden. In der Schweiz war es laut Studie im Schnitt nur ein Tag. In Deutschland kamen auf 1.000 Beschäftigte durchschnittlich 18 Streiktage pro Jahr, ähnlich wie in Großbritannien.