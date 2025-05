Schuldspruch im Prozess um Wiener Bandenkriege

Am Mittwochmorgen ist es um 9:15 Uhr im Eingangsbereich des Landesgerichts Wien überraschend ruhig. Und das, obwohl im dritten Stock gleich zwei Verhandlungen stattfinden, die großes Medieninteresse geweckt haben. Im Raum 304 findet der Prozess dreier jugendlicher „Systemsprenger“ statt. Nebenan, im Raum 303 findet der zweite Prozesstag wegen einer Schießerei im Juli 2024 im Anton-Kummerer-Park in Wien-Brigittenau statt. Zur Erinnerung: Dieser Vorfall, bei dem sich junge syrische und tschetschenische Männer brutal gegenseitig attackiert haben sollen, soll Teil der „Bandenkriege“ gewesen sein. In der Sommernacht im Juli soll ein Schütze sechsmal auf junge Syrer geschossen, sie allerdings nur durch eine abgeprallte Kugel leicht verletzt haben. profil berichtete ausführlich .

Auf der Anklagebank sitzen zwei Tschetschenen, Emir K., 31, Hauptangeklagter und sein Freund, Schamil G., 29. Ihnen wird Mordversuch und gefährliche Drohung vorgeworfen. Bevor der Prozess beginnt, berichtet der Richter, dass Emir und Schamil beide nach dem ersten Prozesstag Ärger in U-Haft, wo sie seit ihrer Festnahme sitzen, bekommen haben sollen. Emir soll sich geweigert haben, in seine Zelle zu gehen. Das läge, so Emir K., an seinem neuen Zellengenossen, der laut ihm ein „Geisteskranker“ sei und Emir drei Nächte nicht schlafen ließ.

Vor dem ersten Prozesstag sprachen zunächst alle Indizien gegen die beiden Freunde: Emirs BMW wurde inklusive Autokennzeichen von den Opfern am Tatort gesichtet; auf seiner Kleidung und seinem Lenkrad wurden Schmauchspuren gefunden, die entstehen, wenn man mit einer Pistole schießt; Schamils Bauchtasche befand sich in Emirs Kofferraum. Beide Männer, das sagen sie von Prozessbeginn an, bekennen sich allerdings nicht schuldig zu sein. Zwar seien sie zum Tatzeitpunkt am Tatort gewesen, allerdings getrennt voneinander. Sie seien durch Zufall dorthin geraten und wären dort nur als Zeugen anwesend gewesen, so die Tschetschenen. Überraschend waren auch die Aussagen der beiden Opfer, zwei junge Syrer, Ali A. und Yasser A., die im Zuge der Schießerei beide durch abgeprallte Patronen leicht verletzt wurden. Sie gaben am ersten Prozesstag, im Gegensatz zu ihrer Aussage in der Tatnacht an, weder Emir, noch Schamil jemals gesehen zu haben und behaupteten, der Schütze sei eindeutig ein Türke, der weder Emir, noch Schamil ähnlich sah.

Am zweiten Prozesstag kommen vier weitere Zeugen zu Wort. Zuerst zwei Anrainer, die beide bestätigen, von einer Schießerei mitbekommen zu haben, danach eine Freundin von Schamil, die bestätigt, mit ihm zum Tatzeitpunkt vor Ort gewesen zu sein, sowie ein Freund der beiden, der im Zuge der Ermittlungen bereits vier Monate in U-Haft gesessen ist und deshalb seine Aussage verweigert. Der fünfte Zeuge, ein Freund, der mit Emir am Abend vor der Tatnacht zum Schießstand gefahren sein soll, erschien krankheitsbedingt nicht. Er teilte dem Richter per E-Mail allerdings mit, dass er mit Emir nur einmal, im März 2024, am Schießstand in Bratislava gewesen sei.

„Mandat passt nicht ins Bild“

Die beiden Anwälte der jungen Männer rechneten damit, dass es zu einem Freispruch kommt: „Es gibt keinerlei objektiven Indizien, die gegen meinen Mandanten sprechen“, so Rechtsanwalt Florian Kreiner, der Schamil vertreten hat, in seinem Schlussplädoyer an das Geschworenengericht. Schamil fügt hinzu: „Ich weiß, ich habe eine Vorgeschichte, war in der Vergangenheit nicht immer ein Unschuldslamm. Aber ich hoffe, dass Sie dieses Urteil trotzdem gerecht fällen können.“ Damit meint er seine mehrfachen Vorstrafen.