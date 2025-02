„Letztes Angebot“ abgelehnt: Blau-Schwarz vor dem Aus?

Morgenpost

Blau-Schwarz: Kein Sanierungs-, sondern ein Insolvenzfall

Am Dienstag ereignete es sich so dahin. Niemand wollte Schluss machen, obwohl die Beziehung offensichtlich nicht mehr zu kitten ist. Die Geschichte eines langsamen, aber konsequenten Scheiterns, das in einer Würdelosigkeit endet.