profil: Johann Gudenus gehört als Klubobmann zur FPÖ-Spitze – und die Art seiner Kritik an George Soros ist als antisemitisch zu qualifizieren. Van der Bellen: George Soros ist für mich eine Person der Zivilgesellschaft und ein Philanthrop, der Millionen in Universitäten und demokratiefördernde NGOS gesteckt hat. Er war schon Gast bei mir in der Hofburg. Diese Kritik an ihm halte ich für völlig verfehlt.