In Österreich ist am Sonntag das Anti-Verhüllungsgesetz in Kraft getreten. Angezeigt wurden am ersten Tag aber keine verschleierten Musliminnen, sondern Clowns.

Drei maskierte Teilnehmer des aus Protest gegen das "Burka-Verbot" organisierten "Traditionellen Clownspaziergangs" vor dem Parlament wurden nach dem Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz angezeigt. 46 weiteren Teilnehmern wurden Abmahnungen und ein Organmandat ausgestellt.