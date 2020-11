Causa Muslimbrüder: Beschuldigter mit Verbindung zu Saudi-Milliardär

Zwischen einem Beschuldigten im Ermittlungsverfahren gegen die Muslimbruderschaft in Österreich und einem prominenten Geschäftsmann aus Saudi-Arabien besteht offenbar eine Verbindung. Der Mann aus Österreich war in den vergangenen Jahren in ein Netzwerk aus Offshore-Firmen involviert, hinter dem ein Liechtensteinischer Trust des saudischen Milliardärs steht. Dies ergibt sich aus Dokumenten, die profil und Ö1 gemeinsam in den sogenannten „Paradise Papers“ gesichtet haben. profil hat sich entschieden, zum jetzigen – sehr frühen – Zeitpunkt in den Muslimbrüder-Ermittlungen die Identität des Geschäftsmanns nicht öffentlich zu machen.

Das Firmennetzwerk erstreckt sich von Liechtenstein über Panama und die British Virgin Islands bis auf die Isle of Man. Dem komplizierten Konstrukt können zumindest vier Immobilien in Großbritannien zugeordnet werden, deren Kaufpreise sich – laut britischem Grundbuch – auf rund 55 Millionen Pfund summieren.