profil-Herausgeber Christian Rainer neuer EBP-Präsident

Christian Rainer an die Spitze der European Business Press gewählt.

profil-Herausgeber Christian Rainer wurde vergangene Woche bei der Generalversammlung der European Business Press (EBP) in Sofia für eine Periode von zwei Jahren zu deren Präsidenten gewählt. Er folgt damit dem schwedischen Verleger Hans-Jacob Bonnier.

40 Mitglieder aus 27 Ländern

Die EBP ist eine der wichtigsten Vereinigungen von Qualitätsmedien weltweit. Sie wurde vor mehr als 50 Jahren – noch mit dem Namen U.P.E.F.E. – gegründet. Unter den gut 40 Mitgliedern aus 27 Ländern befinden sich Zeitungen, Magazine und Digitalprodukte mit wirtschaftlichem und politischem Fokus wie „The Wall Street Journal Europe“, „Handelsblatt“, „Wirschaftswoche“, „Les Echo“, „Dagens Industri“, „Milano Finanza“ und „profil“.

Seit 1991 vergeben die Chefredakteure der EBP-Mitglieder auch eine bei Unternehmern und Managern begehrte Auszeichnung: Unter den „European Managers of the Year“ finden sich Luca di Montezemolo, Ingvar Kamprad, Tom Enders, Håkan Samuelsson und Wolfgang Mayrhuber. In Sofia wurde dieses Mal der N26-Gründer und Österreicher Valentin Stalf ausgezeichnet.

Erster Österreicher an der Spitze

Rainer ist seit 25 Jahren als Vertreter verschiedener Publikationen bei der EBP engagiert, zuletzt als deren Vizepräsident. Rainer: „Die EBP ist eine höchst angesehene Gruppierung europäischer Verleger, die mit großer unternehmerischer Effizenz journalistische Ideale hochhalten. Es ist mir eine Ehre, als erster Österreicher an deren Spitze stehen zu dürfen.“