Club 3: Das Selbstbild des Wolfgang Sobotka

Wolfgang Sobotka ist eine durchaus umstrittene, aber auch schmerzbefreite Person. Dass der Nationalratspräsident zuletzt im APA-Vertrauensindex hinter FPÖ-Chef Herbert Kickl lag? Dass seine Partei, die ÖVP, in Umfragen weiter an Zustimmung verliert? Dass die Opposition seinen Rückzug fordert? So wirklich zu belasten scheint das Sobotka nicht. Es regt ihn höchstens zum Nachdenken an, wie er im Club 3 – dem TV-Talk von profil, „Kronen Zeitung“ und „Kurier“ – sagt. Für sein Image gebe es „wahrscheinlich eine Vielzahl von Ursachen“. Er habe „mit dem Thema leider Gottes seit jeher zu kämpfen“. Ein Grund sei der mangelnde direkte Kontakt zu den Menschen: „Im Fernsehen kommen Sie immer so unsympathisch rüber, so sind Sie gar nicht“, höre Sobotka oft. Er meint dazu: „Ein Bild erzeugt man auch mit Bildsprache. Da bin ich sicherlich nicht das große Talent dafür.“

Dass die Bevölkerung kein gutes Bild von der Politik hat, liege an anderen Dingen. Zum Beispiel an der Opposition und anonymen Anzeigen. Oder an den Medien, die eine schnelle Schlagzeile wollen. Der Umgangston im Nationalrat sollte sich mit dem Umzug in das renovierte Parlament ändern. Sobotka möchte, dass man von der „Emokratie in die Demokratie“ komme. „Ich versuche meinen Teil ja“, sagt Sobotka: „Ich bin zum Beispiel nicht so oft in Untersuchungsausschüssen, um nicht noch zusätzliche Emotionen reinzubringen.“

Ob Sobotka bei der nächsten Befragung von Thomas Schmid, Ex-Generalsekretär im Finanzministerium, den Vorsitz im U-Ausschuss führen wird? Das weiß Wolfgang Sobotka noch nicht, aber: Er orientiere sich in dieser Frage an seinem Kalender. Wenn Sobotka andere Verpflichtungen habe, nehme er sie auch wahr. „Früher habe ich alles andere gestrichen, das tue ich jetzt nicht. Und ich sehe, dass es auch dadurch etwas ruhiger wird.“