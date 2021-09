Erster Besucher im „Club 3“ war der neue ORF-Generaldirektor Roland Weißmann. Am Freitag interviewten „Kurier“-Chefredakteurin Martina Salomon, „Krone“-Chefredakteur Klaus Herrmann und der stellvertretende profil-Chefredakteur Robert Treichler den Landesparteiobmann der FPÖ Oberösterreich, Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner. Anlass für das Gespräch ist die Landtagswahl in Oberösterreich am 26. September. Obwohl Haimbuchner mitten in der Intensivphase des Wahlkampfs steckt, stand er den „Club 3“-Interviewern gerne Rede und Antwort.

Im „Club 3“-Interview nimmt der FPÖ-OÖ-Obmann ausführlich zu seiner schweren Covid-Erkrankung im Frühjahr Stellung. Haimbuchner wurde in ein künstliches Koma versetzt und befand sich in Lebensgefahr. „Natürlich verändert so ein Ereignis das Leben ein wenig. Man sortiert, was ist wichtig, was ist unwichtig. Und dabei stellt man fest: Das Wichtigste, das ist die Familie, das sind Freunde. Und unwichtig ist Zeitverschwendung. Die Zeitfresser, mit denen muss man anders umgehen im Leben.“

