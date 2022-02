Corona-Demos dokumentiert: Die trügerische Vielfalt des Protests

All diese Fahnen und Symbole waren schon beim Sturm auf das US-Kapitol vor einem Jahr zu sehen. Auch in Wien liegt eine Drohung immer in der Luft. Gerade dann, wenn ein Redner wenige Meter vor dem Tor am Ballhausplatz ins Megaphon dröhnt, an einen Sturm auf das Bundeskanzleramt sei nicht gedacht.

Eine Frage an all die Bürgerinnen und Bürger, die gegen die Corona-Politik der Regierung auf die Straße gehen: Hört Ihr nicht, seht Ihr nicht?