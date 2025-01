Das war's: Nehammer-Rücktritt, Verhandlungen mit SPÖ am Ende

Das Chaos ist perfekt: Nach dem Absprung der Neos aus den Koalitionsverhandlungen hatten ÖVP und SPÖ noch einen Tag alleine verhandelt. Nun steht die Volkspartei vom Verhandlungstisch auf. Und nicht nur das: ÖVP-Chef und Bundeskanzler Karl Nehammer tritt zurück. "Eine Einigung ist in wesentlichen Kernpunkten nicht möglich, so hat es keinen Sinn für eine positive Zukunft Österreichs", erklärte Nehammer in einem schriftlichen Statement an die APA.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.