Die Corona-Chroniken: Pianist Igor Levit spielt Hauskonzerte auf Twitter

Levit, der zum Beethoven-Jubiläum erst kürzlich eine Gesamtaufnahme aller 32 Klaviersonaten herausgebracht hat, startet seine Wohnzimmerkonzerte täglich um 19.00 Uhr – und sie sind eine wahre Wohltat. Das Bild, das ihn an einem Flügel sitzend in seiner Wohnung zeigt, ist grieselig, der Ton schlecht, aber es geht ihm eben um das große Ganze. Levit schafft mit seinen Klavierkonzerten, die bis zu einer Stunde dauern, ein Gefühl des Zusammenhalts. Zusammen ist man eben weniger allein. Am Freitag spielte der Beethoven-Auskenner daher kurzerhand Frederic Rzewskis’ „The Peolpe United Will Never Be Defeated“. Er werde mit den täglichen Konzerten weitermachen, schreibt er auf Twitter. Solang es eben notwendig ist. „Ich danke Euch. Euch allen. So sehr. Herzschlag 200. Bis morgen.“