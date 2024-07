„Die Hauptmotive: Rache und Ehre“

Was weiß man bisher darüber? Wo kommen die Waffen her?

Hängen die verschiedenen Auseinandersetzungen vom Wochenende in Meidling und in der Brigittenau zusammen?

Was für ein Problem haben Syrer mit Tschetschenen und umgekehrt eigentlich miteinander? Die Kämpfe gibt es schon seit Monaten.

Csefan

Die Hauptmotive sind Rache und Ehre, das ist in diesen Volksgruppen kulturell wichtig. Da geht es auch um das Sühnen früherer Gewalttaten. Wenn etwa ein Täter aus der Haft entlassen wird, nachdem er für einen Raufhandel verurteilt wurde, lebt er nach dem Gefängnis durchaus gefährlich, weil er die Rache der Banden fürchten muss. Zwischen Syrern und Tschetschenen hat es in den vergangenen Monaten tatsächlich häufiger Probleme gegeben. Wir sehen, dass diese Auseinandersetzungen abgesprochen sind und der Raufhandel organisiert.

Was weiß das Bundeskriminalamt über die Gruppe 505? Sie war in dieser Auseinandersetzung zentral, auch in der Organisation?

Csefan

Das ist eine der Banden, die wir intensiv beobachten und die immer wieder für Probleme sorgt. Sie geht auf einen syrischen Stamm zurück, und da wären wir wieder bei den Themen Rache und Ehre.

TikTok, Telegram, Social Media. Wer möchte, kann sogar sehr öffentlich beobachten, wenn sich solche Banden verabreden. Hat man da vorher wirklich nichts bemerkt?

Csefan

Das für uns größte Problem ist, dass die Kommunikation über Social Media und Messenger-Dienste läuft, wir aber leider keine gesetzliche Möglichkeit haben, diese Kanäle zu überwachen. Wir fordern das schon lange. Wenn wir diese hätten, könnten wir im Vorfeld schon einiges verhindern.

Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist ein schier nie enden wollender Kreislauf. Wie will man aus dem ausbrechen?

Csefan

Wir setzen eben auf polizeiliche Präsenz und Repression, gepaart mit Strukturermittlungen. Gerade im Bereich der Jugendkriminalität haben wir gesehen: Wenn es uns gelingt, die führenden Köpfe zu identifizieren und aus dem Verkehr zu ziehen, sind die Banden oft zerschlagen und aufgelöst. Darauf konzentrieren wir uns.

Wie bekommt die Polizei eigentlich Einblicke in diese Communities?

Csefan

So wie bei allen anderen Kriminalitätsformen auch. Einerseits durch laufende Ermittlungen, wo etwa Handys im Nachhinein ausgewertet werden. Das ist oft sehr erleuchtend. Dann haben wir auch ein gut funktionierendes Informantenwesen und stehen mit Personen im Austausch, die Kenntnisse zu den Gruppen haben oder dort aktiv sind.

Wie kommt man an diese Informanten?

Csefan

Nicht zu selten, wenn wir Personen festnehmen, weil sie in Straftaten verwickelt sind und die sich dann ihre Situation verbessern wollen. Da ein Geständnis einen Milderungsgrund darstellt, sprudeln die Informationen bei vielen Festgenommenen plötzlich nur so heraus.

Andere Städte wie Berlin haben schon seit Längerem ein veritables Problem mit Banden. Hat Wien das auch oder bahnt sich das an?

Csefan

Damit das nicht passiert, haben wir diese Spezialeinheit zur Bekämpfung der Jugendkriminalität eingerichtet. Sie verfolgt das Prinzip „Wehret den Anfängen“. Genauso wie bei der Rockerkriminalität, die wir stark beobachten und die darum anders als in Deutschland kein gröberes Problem darstellt. Man kann hier nur mit polizeilicher Präsenz und Repression klar die Fronten abstecken und dem Gegenüber zeigen, dass in Österreich kein Platz für Organisierte Kriminalität und Banden ist.

Gibt es in Wien No-go-Areas? Wo sind sie?

Csefan

Nein. Wenn sich aber Eltern überlegen, ihre Kinder in der Nacht nicht mehr an gewisse Orte gehen zu lassen, ist das kein Schaden.

Favoriten, Meidling, Brigittenau – die Organisierte Kriminalität/Banden scheint bevorzugte Grätzeln zu haben?

Csefan

Wir sehen vor allem, dass diese Auseinandersetzungen oft dort stattfinden, wo die öffentliche Anbindung gut ist: Jägerstraße, Reumannplatz, Meidlinger Bahnhof. Dort überall gab es im vergangenen halben Jahr Konflikte. Die Täter, die wir dann festnehmen konnten, waren oft aus ganz anderen Bezirken. Man verabredet und trifft sich dort.

In der Brigittenau wurden einem Mann vor ein paar Monaten mit einer Machete Hände und Füße abgehackt. Jetzt um die Ecke Schießereien und Messerstechereien – der Drogenhandel blüht dort. Man hat das Gefühl, trotzdem passiert nichts. Warum ist das so?

Csefan

Wir haben dort Schwerpunktaktionen, die werden allerdings von der Bevölkerung nicht immer wahrgenommen. Das liegt daran, dass viel davon in Zivil passiert – oder auch schon in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Man muss die Täter auf frischer Tat ertappen, sonst funktioniert es nicht.

Die Bezirksvorstehung Brigittenau wirft der Polizei vor, zu wenig zu tun. Sehen Sie das auch so?*

Csefan

Nein, das sehen wir nicht so. Das Wichtigste ist, den Finger in die Wunde zu legen, das Problem zu erkennen, zu bekämpfen und nicht zu verleugnen. Dementsprechend führen wir die Schwerpunktaktionen in ganz Österreich täglich akkordiert durch. Auch in der Brigittenau.