Die "neue" profil-Morgenpost

Gebrauchsanleitung für Newsletter

Meine Gebrauchsanleitung also – für unsere Newsletter nämlich. Wir haben in den vergangenen Monaten intensiv daran gearbeitet. „Wir“ sind in diesem Fall vor allem unsere Online-Chefin Isabel Russ und ihre Kollegin Ines Holzmüller. Jetzt haben wir einen kleinen Relaunch gemacht: neues Design, andere Schriften, mehr grafische Elemente – daher bessere Übersicht und Lesbarkeit. Und vor allem versenden wir unsere Neuigkeiten wegen des exponentiell (derzeit kein gutes Wort) steigenden Zuspruchs (sehr gutes Wort) nun häufiger: Die Morgenpost erscheint weiterhin von Montag bis Freitag. Sie wird in regelmäßiger Abfolge jeweils von einer Journalistin, einem Journalisten aus der profil-Redaktion verfasst. Inhalt: wie bisher meist eine Mischung aus aktueller Analyse oder Kommentierung des Weltgeschehens samt Hinweisen auf Artikel aus der Printausgabe (und dem sehr ähnlichen e-Paper) oder auf online publizierte Stücke. An jedem Samstag erscheint ein Newsletter, der einen breiten Überblick über diese Ausgabe bietet. Darüber hinaus stellen wir Ihnen jeweils am Mittwoch alle Podcasts, am Freitag die meistgelesen Geschichten von profil.at und am Sonntag unsere Kommentare in eigenen Newslettern zusammen.