"Unser Dirndl lass ich mir auch von einer Jugoslawin nicht schlecht machen"

Christian Schmidt (DerSchriftsetzer) vor 12 min

Was sollte ein/eine Freiheitlicher/liche schon antworten als "es war nicht so gemeint"! Das kennen wir doch schon zur Genüge von Strache, Gudenus, Rosenkranz und Co. Oder sie sagen halt, das wurde falsch interpretiert oder noch einfacher, ich kann mich nicht erinnern. So sind sie halt, die blauen Düm(m)pler!