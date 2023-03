© APA/HANS KLAUS TECHT © APA/HANS KLAUS TECHT

Doskozil will zur Kampfabstimmung antreten

Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil tritt zur Kampfabstimmung an. Das ließ er Vorstand und Präsidium am Dienstag per Brief wissen.

Von Anna Thalhammer