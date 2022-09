Ein Raubüberfall mit Folgen: Der Kinderwagen war leer

Es fühlt sich merkwürdig an, diesem Ort, an dem ich meine Jugend verbracht habe, unter diesen Umständen plötzlich wieder so nahe zu kommen. Die Entfremdung ist spürbar-es wird wohl nie mehr dasselbe sein. Die Unbeschwertheit der Kindheit – Spaß am Wasser, Lagerfeuer mit Freunden –, all das gibt es nicht mehr.

Auch die Schriftstellerin Elisabeth R. Hager ist in St. Johann aufgewachsen. "Wenn sich an einem so idyllischen Ort Tragödien ereignen, sind die öffentliche Erregung und das mediale Interesse sehr groß", sagt sie. "Dabei unterscheiden sich die Menschen in diesem Talkessel nicht grundlegend von denen, die anderswo leben. Sie sind genauso fehlbar, genauso liebenswert und genauso verletzlich wie überall sonst."



In den Kaffeehäusern, wo die Einheimischen beisammensitzen, klingt das in diesen Tagen anders. Immer öfter lautet die Frage: "War es ein Auswärtiger?"