„Ein schmerzhafter Tag“: Als die ÖVP ihre absolute Macht verlor

Wie Johanna Mikl-Leitner reagierte, als der Balken bei der Hochrechnung nach oben wuchs und kurz vor der 40-Prozent-Marke stehen blieb, ist nicht überliefert. Vor fünf Jahren sah man noch Bilder von dem Moment, als die Landeshauptfrau mit ihrer ÖVP-Familie jubelte. An diesem Wahlsonntag blieb sie aber die ersten Minuten nach Wahlschluss für sich, ohne Öffentlichkeit. Auch ihren Vorgänger, Ex-Landeshauptmann Erwin Pröll, sah man nur kurz vor Wahlschluss am Medienraum vorbeilaufen. Es war Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner, der vor den Kameras im Landtagsklub der ÖVP stehen musste.

Als das ÖVP-Ergebnis eingeblendet wurde, presste er die Lippen zusammen. Es ist das historisch schlechteste Ergebnis. Als das FPÖ-Ergebnis angezeigt wurde, stieß er ein leises „Puh!“ aus. Die Freiheitlichen sind erstmals auf Platz zwei.

Die jungen Wahlhelfer, die dafür sorgten, dass nicht nur Kameras den Saal füllten, trugen zwar trotz Hitze ihre blau-gelben Jacken. Aber es gab keinen Jubel, kein Klatschen – nur Stille.

Von der absoluten Mehrheit im Landtag hatte sich die ÖVP emotional schon länger verabschiedet. Aber die absolute Macht im Land, die wollte man noch länger behalten.

Die ÖVP hoffte daher bis zum Schluss, die 40-Prozent-Hürde doch noch zu schaffen. Das hätte nicht nur psychologische Gründe, der Wert hat auch praktische Auswirkungen: Wäre die ÖVP klar über 40 Prozent, würde die Partei die Mehrheit der Sitze in der Landesregierung behalten. Die komplizierte Wahlarithmetik sorgte dafür, dass es an diesem Abend nicht sofort klar ist. Es wäre jedenfalls das erste Mal in der Zweiten Republik, dass die ÖVP in der Regierung nicht die Mehrheit hat. Mindestens fünf von neun Regierungssitzen bräuchte sie dafür, aber aller Voraussicht nach stellt sie in Zukunft nur vier.