Erste Hochrechnung zur Nationalratswahl 2017: ÖVP vor FPÖ und SPÖ.

Erste Hochrechnung

16:52: Die Parteizentralen füllen sich

Die ÖVP-Wahlzentrale im Kursalon Hübner hat sich am Sonntag gut gefüllt. Kurz vor 16.30 Uhr traf auch Generalsekretärin Elisabeth Köstinger ein, Statement gab es von ihr vorab allerdings keines.

Vor der SPÖ-Zentrale in der Wiener Löwelstraße hat am Sonntag rund eine Stunde vor Wahlschluss Schanigartenflair vorgeherrscht. Im Gastgarten direkt beim Eingang versammelten sich vor allem Partei-Mitarbeiter und Journalisten und genossen auf Holzpaletten-Möbeln die letzten Sonnenstrahlen. Das weitläufige Festareal mit überdachtem Platz und Zelt füllte sich allmählich.

Ruhig verlief der Nachmittag des Wahlsonntags in der FPÖ-Parteizentrale in der Reichsratstraße hinter dem Parlament. Parteigranden waren keine zu sehen, dafür hatten sich zahlreiche Medienvertreter in der blauen Wahlzentrale eingefunden. Die FPÖ-Funktionäre wirkten angespannt und optimistisch zugleich. Die Gespräche drehten sich vor allem um die vielen Gerüchte um das mit Spannung erwartete Wahlergebnis.

15:22: Ruhe vor dem Sturm im Medienzentrum

Die Ruhe vor dem "Wahl-Sturm" herrscht wenige Stunden vor der ersten Hochrechnung im Medienzentrum in der Österreichischen Nationalbibliothek. Rund 900 Medienvertreter aus aller Welt haben sich im Vorfeld für die Nationalratswahl akkreditiert, mehr als bei der Bundespräsidentenstichwahl im vergangen Jahr, sagte ein Verantwortlicher des Bundespressedienstes der APA.

Auch bei den bisherigen Nationalratswahlen habe es noch nie so ein Medienaufkommen gegeben. Zu diesen 900 Akkreditierten würde natürlich auch technisches Personal zählen, hieß es. Auf drei Etagen wurde am Nachmittag unter anderem noch fleißig letzte Hand an den verschiedenen Wahlstudios angelegt und gewerkelt.

14:45: NR-Wahl: Publizierte Ergebnisse laut BMI "purer Nonsens"

Im Innenministerium reagiert man verärgert darauf, dass auf einzelnen Social-Media-Accounts Zwischenergebnisse oder gar Hochrechnungen publiziert werden. Diese seien "purer Nonsens". Es gebe für diese Daten keinerlei Grundlage. Überall, wo entsprechende Meldungen kursierten, werde das BMI mit einer Klarstellung antworten.

Erste Ergebnisse ab 17:00 Uhr

profil wird heute, Sonntag, kurz nach 17:00 Uhr über erste Hochrechnungen zur Nationalratswahl berichten. Der Verfassungsgerichtshof hat die Weitergabe von Teilergebnissen vor Wahlschluss verboten, das Innenministerium liefert die nötigen Daten damit ab 17:00 Uhr.