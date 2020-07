Gerald Fleischmann: "Ich bin nicht die Zensurbehörde"

profil: Wo denn?

Fleischmann: Es wird jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf getrieben, es gibt jeden Tag Shitstorms. Da entlädt sich viel Wut, das betrifft alle politischen Lager. Aber es fällt auf, dass öfter als früher die Grenze überschritten wird. Darunter leidet die Debattenkultur.



profil: Das beklagte neulich auch Sebastian Kurz. Ist das nicht etwas wehleidig?

Fleischmann: In der Job Description eines Bundeskanzlers steht weit oben: Du musst Kritik aushalten - und wenn du es nicht aushältst, mach es nicht. So wie man in der Früh aufsteht und Zähne putzt, kriegt man in irgendeiner Zeitung eine drübergezogen. Das gehört zu jedem Tag wie Zähneputzen. Darüber darf man nicht nachdenken, sonst wird man fix und fertig. Das wird jedem Politiker vorab gesagt, deswegen finden sich auch immer weniger Leute für die Politik. Aber: Gehässige Kritik überschreitet die Grenze.



profil: Was meinen Sie? Kritik an unfähigen Ministerinnen und Ministern?

Fleischmann: Ich will nicht über Einzelbeispiele sprechen. Ich bin nicht die Zensurbehörde, die entscheidet, wann die Grenze überschritten wird. Das ist nicht meine Aufgabe und wäre anmaßend.

profil: Gibt es ein Leitmedium in Österreich?

Fleischmann: Es gibt viele Leitmedien in jedem Bundesland - etwa in Vorarlberg sind die "Vorarlberger Nachrichten" ein Leitmedium. Ein Medium kämpft bundesweit immer an der Spitze mit: die "Kronen Zeitung". Und natürlich der ORF.



profil: Der Politologe Fritz Plasser sagt, Österreich ist eine Boulevarddemokratie. Hat er recht?

Fleischmann: Das sind so Kategorien: Boulevarddemokratie, Operettenstaat, Bananenrepublik. Summa summarum können wir uns alle zehn Finger ablecken, dass wir in Österreich leben. Da halten wir jede Kategorisierung locker aus.



profil: Kanzler Sebastian Kurz wird nachgesagt, besondere Affinität zu Boulevardmedien zu haben.

Fleischmann: Der Bundeskanzler hat eine Affinität zur Bevölkerung. Er will umsetzen, was er für richtig hält. Er weiß aber, dass er davon die Bevölkerung überzeugen muss und nicht allein vorangehen kann, ohne die Menschen mitzunehmen. Daher muss er verständlich erklären, was er vorhat. Und dafür braucht er auch reichweitenstarke Medien.



profil: Warum fließt ein Großteil der Corona-Mediensonderförderung an Boulevardmedien?

Fleischmann: Die Kritik kontere ich mit Zahlen. "Heute", gilt als Boulevard, bekam im ersten Halbjahr 2020 zwei Millionen Euro an Förderung. "Die Presse" zwei Millionen. "Österreich", das als Boulevard gewertet wird, zwei Millionen. "Der Standard" zwei Millionen. Und "profil" und "Falter" rund 200.000 Euro.



profil: "Reporter ohne Grenzen" und andere Experten rechnen das anders und sehen das Gros beim Boulevard.

Fleischmann: Wenn man sich nur einen Topf anschaut, gibt es immer Verzerrungen. Wir haben heuer 45 Millionen Euro an Sonderförderungen vergeben: Presseförderung, Druckkostenbeitrag, Vertriebsförderung. Wenn man alles zusammenrechnet, ergeben sich die genannten zwei Millionen.



profil: Und Regierungsinserate, auch hauptsächlich an Boulevardmedien,

Fleischmann: Es zählt das Gesamtergebnis. Aus einer Kategorie wird immer einer mehr bekommen.



profil: Sie sagten, "Österreich", das als Boulevard gewertet wird. Ist es für Sie Boulevard?

Fleischmann: Das ist der allgemeine Sprachgebrauch. Natürlich gibt es in Österreich Boulevardmedien. Aber was Qualitätsmedien sind, dieses Urteil überlasse ich gerne anderen. Das maße ich mir als Medienbeauftragter des Kanzlers nicht an.