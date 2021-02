Gerhard Dörfler: "Einzementiert ist hier nichts"

profil: Sie waren von 2008 bis 2013 Landeshauptmann von Kärnten. Wie hat sich das Land seitdem verändert? Dörfler: Wir leben in einer sehr schnellen Epoche, es verändert sich vieles, auch in Kärnten. Die Freiheitlichen hatten mit der starken Bürgermeisterpartei SPÖ immer eine ständige, laute Opposition im Land. Diese Opposition gab es in den letzten fünf Jahren nicht. Die ÖVP sitzt in der Regierung, die Wirtschaftskammer und die Industriellenvereinigung agieren zudem sehr freundlich. Das politische Klima in Kärnten hat Sieger und Opfer gebracht. Man muss sich nur die Grünen ansehen.