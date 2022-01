Gerhard Karner: „Es gibt keine Seilschaften im Innenministerium“

Ist Gerhard Karner also ein typischer niederösterreichischer VP-Politiker: freundlich im Anschein, aber mit allen Wassern gewaschen und im Zweifelsfall auch mit an Brutalität grenzender Härte ausgestattet? Gerhard Karner war unser Gast im Club 3, dem gemeinsamen TV-Talk von profil, „Kurier“ und „Kronen Zeitung“, und eine Antwort auf diese Frage wäre spannender als ohnehin nicht zu erwartende inhaltliche Festlegungen eines Ministers.

Seine eigene Antwort – zum Beispiel auf den profil-Vorhalt von Karner-Zitaten, gerichtet an den politischen Gegner wie „unerträgliche Dummheit“, „charakterlose Speibereien“, „heimatfremde Polizistenhasser“: Im Wahlkampf müsse man „Kante zeigen“. Aber ja, da seien „Ausdrücke gefallen, die einem später nicht mehr so einfallen würde“. Was sagt Karner zu den Chatprotokollen aus dem Sebastian-Kurz-Umfeld? Die wohl härteste Aussage in der 60-Minuten-Sendung: „Das sind Dinge, die grausig sind.“