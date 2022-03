Gesundheitsminister Mückstein tritt zurück

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) hat am Donnerstagnachmittag in einer persönlichen Erklärung seinen Rücktritt erklärt. Er verwies unter anderem auf die persönliche Belastung, die das Amt mit sich gebracht habe. Er habe in den letzten Wochen bemerkt, dass er nicht mehr 100 Prozent leisten konnte. Als belastend bezeichnete Mückstein auch die ständigen Bedrohungen gegen ihn und seine Familie. "Damit ist für mich heute der Tag gekommen, an dem ich mein Amt als Gesundheits- und Sozialminister zurücklege." Er kündigte an, dass er bis zur Entscheidung über seinen Nachfolger im Amt bleibe. Wer das sein werde, sagte er nicht. Als Kandidat gilt der Vorarlberger Landesrat Johannes Rauch (Grüne). Aus Vorarlberger Landesregierungskreisen wurde der APA bereits bestätigt, dass Vorarlbergs Umweltlandesrat nach Wien wechseln soll, um die Mückstein-Agenden zu übernehmen.