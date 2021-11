Gewessler: „Klimagipfel erhöht Druck auf die Politik“

Es wird eine lange und noch dazu nicht übermäßig günstige Reise: Am Sonntagabend setzt sich Klimaschutzministerin Leonore Gewessler in Wien in den Zug, rund 25 Stunden später kommt sie in Glasgow an und nimmt dort am Klimagipfel teil. Die Bahnreise der grünen

Ministerin dauert nicht nur länger als ein Flug, sie kostet auch noch mehr – schon allein an diesem Punkt macht Gewessler bisherige Fehlentwicklungen der europäischen Klimapolitik fest. Andere Spitzenpolitiker reisen in Privatjets zum Klimagipfel, was die Ziele des Gipfels in Misskredit bringt. Dennoch gab sich Gewessler überzeugt: Ein derartiger Klimagipfel ist sinnvoll, schafft er doch Aufmerksamkeit für die Klimakrise und „erhöht den Druck auf die Politik“, sich ambitioniertere Klimaziele zu setzen und diese auch einzuhalten.

So tönte Gewessler diese Woche im aktuellen Club 3, dem gemeinsamen TV-Talk-Format von profil, „Kurier“ und „Kronen Zeitung“.