Grün-Sympathisanten begreifen sich im Parteienspektrum zwar am weitesten links, doch "ob sich all jene, die sich als links definieren, der Konsequenzen eines linken Handelns bewusst sind, ist fraglich“, sagt die Politikwissenschafterin Sonja Puntscher-Riekmann. Man kann annehmen, dass es sich bei den Anhängern der Grünen heute mehr um ein linksliberales Lebensgefühl handelt. Zur Geburtsstunde der Grünen gehörten jedoch konservative Ideen ebenso wie das Hippiemilieu und Aktivisten, die weder bei der SPÖ noch in linken Splittergruppen glücklich geworden waren. Sieht man sich Grundsatzerklärungen und programmatische Texte an, so schwankten die Grünen immer wieder zwischen mehr privat und mehr Staat. Ende der 1990er-Jahre kursierte ein Programm-Entwurf, in dem der Sozialstaat und seine Institutionen als schwerfällige Instanzen kritisiert wurden, die nicht auf die Veränderung der Arbeitswelt und die vielfältigen jungen Lebensstile reagieren. Ein Schönwetterprogramm "für einige Aufsteiger“, so lautete damals die Kritik des langjährigen Sozialexperten der Grünen, Karl Öllinger. Die Sozialpolitik ist ein wunder Punkt bei den Grünen geblieben. In Zeiten von Flüchtlingstrecks und der Herausforderung des Zusammenlebens von Menschen verschiedener Kulturen, babylonischem Sprachengewirr und steigender Arbeitslosigkeit haben grüne Wohlfühlthemen wenig gesellschaftliche Relevanz. In ihrem derzeit gültigen Programm heißt das Konzept: "Fairteilen“: Ziel ist die Verteilung von Einkommen und Vermögen, von Lebenszeit und Arbeitszeit und von Ressourcen, ein ebenso großes wie vages Unternehmen.