Illegale Zweitwohnsitze in Tirol: Bürgermeister betroffen?

Britische Skilehrer in Jochberg, Urlauber-Razzien in St. Anton, südafrikanische Covid-Mutationsfälle: Tirol sorgt auch im zweiten Pandemie-Winter für Aufregung. Zurecht drängt sich die Frage auf, ob trotz Lockdown mancherorts die Tourismussaison einfach im Verborgenen weiterlief. Seit vergangener Woche wurden deshalb Kontrollen von Zweitwohnsitzen bundesweit verstärkt. Im Land Tirol läuft darüber hinaus eine Debatte um geschätzt 10.000 "illegale Freizeitwohnsitze". Gemeint sind damit Immobilien, die zu Urlaubs- und Ferienzwecken genutzt werden, dafür aber keine Widmung besitzen. Wegen steigender Grundstückspreise und begrenztem Wohnraum sieht das Tiroler Raumordnungsgesetz strenge Regelungen vor: Nur in Gemeinden mit weniger als acht Prozent Zweitwohnsitzen werden reine Ferienwohnsitze noch genehmigt. In touristisch gefragten Regionen ist diese Quote – vor allem historisch bedingt – längst übererfüllt. So etwa auch im Nobelskiort Kitzbühel: 18 Prozent der gut 10.000 Haushalte werden hier offiziell als Freizeitwohnung gelistet. Die Dunkelziffer dürfte weit darüber liegen.