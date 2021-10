In Österreich brennt es

Korruption, Skandale, Rücktritte: Dass es in Österreich in letzter Zeit brennt, kann man durchaus behaupten. Nun dauert diese „letzte Zeit“ bereits einige Jahre an – oder es war immer so? – und man wundert sich schon lange nicht mehr über das, was alles möglich ist, sondern nur mehr darüber, welche unmöglichen Sachen als nächstes passieren. Seit Montag brennt es jetzt aber auch noch wortwörtlich.