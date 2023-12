Und es bewegt sich doch: Das Gesetz, das Bürgern freien Zugang zu Informationen von Behörden garantieren und das Amtsgeheimnis abschaffen soll, dürfte Anfang des kommenden Jahres tatsächlich beschlossen werden. Die SPÖ kommt der Regierungsparteien, der ÖVP und den Grünen, entgegen und kündigt an, der Koalition die Zweidrittelmehrheit im Parlament zu beschaffen.

Ein Erfolg für die Grünen, die dieses Projekt maßgeblich vorangetrieben hatten, gegen teils erbitterte Widerstände aus Ländern und Gemeinden. Und ein Erfolg für Verfassungsministerin Karoline Edtstadler, die innerhalb der ÖVP die stärkste Befürworterin für die Reform war.

Die rote Unterstützung für das Vorhaben ist eine Abkehr vom früheren Kurs der SPÖ unter Ex-Chefin Pamela Rendi-Wagner, damals entsagte die Oppositionspartei der Regierung die Zustimmung zu Zweidrittelmaterien kurzzeitig generell. Der neue Konsens-Kurs zeigt auch: Das zerrüttete Verhältnis zwischen ÖVP und SPÖ dürfte sich langsam entspannen.

Die Sozialdemokraten knüpfen ihre Zustimmung zum Infofreiheitsgesetz aber an Bedingungen. Was konkret hat die SPÖ – zumindest nach ihrer eigenen Darstellung – in den Entwurf hineinverhandelt?