Jugendliche und Corona: Gemma Stephans!

Unter den Dutzenden Jugendlichen, mit denen profil in den vergangenen Wochen rund um die Wiener Innenstadt sprach, herrscht im Grunde derselbe Tenor: Es herrscht Langeweile. Verdammt viel Langeweile. Nach der Schule, Lehre oder Arbeit gebe es in der Freizeit de facto kein Angebot. (Shisha-)Clubs sind schon lange zu, Fitnesscenter, Kinobesuche oder Kontaktsportarten weiterhin untersagt. Die meisten Teenager, die sich in der Innenstadt treffen, kommen aus Flächenbezirken wie Simmering, Favoriten oder der Donaustadt, zum Teil auch aus Niederösterreich. In der City, beim „Stephans“ (wie der Stephansplatz im Jugendsprech oft abgekürzt wird), sei es schlichtweg „schöner“ und zumindest „irgendwas“ los. Es gehe ums „Abhängen und Chillen“, am Wochenende fließe durchaus auch Alkohol. Von einer angeblichen „Fight Challenge“ – also koordiniert provozierten Prügelaktionen via Internet – wollen die Jugendlichen nichts mitbekommen haben. Natürlich wird mit dem Smartphone draufgehalten, wenn mal was passiert. „Viral“ ging etwa ein Video, bei dem eine Gruppe Teenager unbekümmert auf der Kärntner Straße kickte.

Ilkim Erdost plädiert grundsätzlich für mehr Verständnis. „Es mag irritieren, dass sich die jungen Leute plötzlich die Innenstadt aneignen“, sagt die Geschäftsführerin des Vereins der Wiener Jugendzentren. „Das kommt auch daher, dass das Räume sind, die in ,normalen‘ Zeiten bereits besetzt sind – etwa durch Touristen.“ In den Jugendeinrichtungen habe man sich lange damit auseinandergesetzt, dass Teenager, die in den äußeren Bezirken aufwachsen, die Innenstadt oft gar nicht kennen. Die Jugendarbeit organisierte deshalb sogar eigene Ausflüge in andere Teile der Stadt. „Jetzt tun sie das aus der Not heraus selber“, so Erdost.

Die Vorgangsweise der Exekutive sieht die Jugendarbeiterin differenziert: „Ich denke, es gibt bei der Polizei vielfach ehrliches Bemühen und auch Verständnis für die Jugendlichen.“ Die Exekutive sei mit den Vorgaben aber zunehmend überfordert, ist sich Erdost sicher. Bei den Jugendlichen entstehe gleichzeitig „Frustration, wenn sie zum dritten Mal kontrolliert werden“, während Erwachsene ihr Bier im Freien genießen können. Lange hätten vor allem Jugendliche die Corona-Regeln „vorbildlich“ mitgetragen, so Erdost. Die Angst, die eigene Familie anzustecken, sei ein starkes Handlungsmotiv gewesen. Nun aber knirsche es: „Die Jugend leidet extrem.“