Kommissar Beifang: Die FPÖ und zufällige Funde

Das Papier soll über mehrere Monate hinweg erstellt beziehungsweise bearbeitet worden sein. Tatsächlich eingebracht wurde eine – beinahe identische – anonyme Anzeige im Oktober 2021, allerdings nicht bei der WKStA, sondern beim Bundeskriminalamt.

Nun ist die Angelegenheit zwar politisch brisant, hätte mangels direkten Bezugs zum BVT-Verfahren der Staatsanwaltschaft Wien selbst aber wahrscheinlich wenig bis gar keinen Niederschlag gefunden. Der zufällige Fund – quasi ein Beifang – passt allerdings potenziell zu anderen Ermittlungen, die immer noch am Laufen sind, nämlich zu einem Verfahren der WKStA in Bezug auf FPÖ-nahe Spendenvereine und zu den Spesen-Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Wien gegen Strache, der alle Vorwürfe in diesem Zusammenhang zurückweist. Zur WKStA berichtete das Bundeskriminalamt nun auch die neuen Erkenntnisse. Bereits zuvor hatten die Ermittler übrigens eine Tonaufnahme von Jeneweins Handy verschriftlicht und an die WKStA geschickt, die einen Bezug zu einem anderen dort anhängigen Verfahren aufweist. In dem – offenbar geheim aufgezeichneten – Gespräch spielten auch wiederum FPÖ-nahe Vereine und Personen eine Rolle.

Dieses vernetzte Denken der Ermittlungsbehörden bei der Auswertung elektronischer Datenträger ist es, was die Situation für die betroffenen Parteien politisch unkalkulierbar macht. Das gilt derzeit nicht nur für die FPÖ, sondern vor allem auch für die ÖVP – man denke nur an die Handydaten des früheren Generalsekretärs im Finanzministerium Thomas Schmid. Seitens der Volkspartei kam – in Person von Ministerin Karoline Edtstadler – zuletzt übrigens der Vorstoß, Befugnisse der Staatsanwaltschaften bei der Auswertung von Mobiltelefonen einschränken zu wollen.

Manche würden wohl aufatmen.