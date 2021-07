Nach Erscheinen des profil-Berichts versucht Martin Gleitsmann, Leiter der Abteilung für Sozialpolitik in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), zu beruhigen: "Niemand denkt hier an eine Streichung der 5. Urlaubswoche." Die Aufstellung sei lediglich eine Materialsammlung, Änderungen habe jedoch niemand verlangt. Auch die Industriellenvereinigung schreibt in einer Aussendung: "Die Industriellenvereinigung hat zu keinem Zeitpunkt gefordert, den Mindesturlaub der Menschen in Österreich zu reduzieren", die Liste sei außerdem nicht von der IV sondern von der WKÖ allein erstellt worden.