profil: Wie sah Kreisky die "Polarka“-Dokumente? War ihm die Nähe der UDBA zum KGB bekannt? Petritsch: Es gab verschiedene Hinweise, dass die sensible geostrategische Situation Österreichs in Gefahr war, weil wir durch Staatsvertrag und Neutralität gemeinsam mit der Schweiz eine Barriere mitten durch das NATO-Gebiet zwischen Italien und Deutschland bildeten, was den Sowjets wie dem Westen ein Dorn im Auge war. Eine Eskalation mit Jugoslawien hätte diese sensible geopolitische Situation gefährdet. Jugoslawien hatte damals eine der stärksten Armeen der Welt und war ein wesentlicher Machtfaktor in der Region. Zwar kritisch gegenüber der Sowjetunion, zugleich gab es aber mit Moskau enge Kontakte - ich nehme an, auch auf der Ebene der Geheimdienste.