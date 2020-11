Kritik an Foda: Schlaue Einfallslosigkeit?

Von Gerald Gossmann

2:1 gegen Nordirland klingt durchschnittlich passabel. Das Außergewöhnliche: Der Sieg war der fünfte in Folge. Die österreichische Nationalmannschaft tut was sie nie tat: in großer Beständigkeit gewinnen. Trotzdem schrieb der Kurier zuletzt: „Österreich blamiert sich – und gewinnt“. Sowie: „Die Elf von Franco Foda wirkte über weite Strecken völlig planlos“. „Ende gut, wenig gut“ titelte der „Standard“, „Österreich irritiert weiterhin mit ideenlosem, lustlosem Spiel“ schrieb die „Presse“. Das österreichische Fußballteam hat in seiner Historie oft miserabel und erfolglos gespielt, aber die Kritik etablierter Medien fiel weniger scharf aus.