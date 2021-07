"Man schickt mich in den Krieg gegen diesen Finsterling, um auch in Zukunft ein von der Welt bewundertes Wien zu haben. Okay. Ich mach' das. Aber dann darf man mich nicht schimpfen, wenn ich aus einer Schlacht verschwitzt, leicht blutig und gelegentlich mit groben Worten zurückkomme." - Die Freiheitlichen mauserten sich im "Kampf um Wien" jedoch bald zum Erzfeind Nummer Eins, 2008 in Form von "dunklen Mächten" vulgo Heinz-Christian Strache.