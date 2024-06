Masken-Mängel-Aufdecker Franceschini: „Man geht gegen Journalisten vor“

Zu Beginn der Corona-Pandemie 2020 importierte Österreich Millionen mangelhafter Masken aus China . Abgewickelt wurde das Geschäft über den Südtiroler Sportartikelhersteller Oberalp und die Einkaufsgesellschaft des Roten Kreuzes. Die Republik Österreich sieht sich von den beiden Firmen hinters Licht geführt und fordert per Klage 44,4 Millionen Euro zurück. Auch strafrechtliche Ermittlungen wegen Betrugs- und Untreueverdacht laufen. Die Beschuldigten weisen die Vorwürfe vehement zurück. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Wie sind Sie auf die Maskenaffäre gestoßen?

Franceschini

Ein Whistleblower hat mir das Gutachten der ARWT übergeben. Ansonsten wäre wohl alles unter den Tisch gekehrt worden – und die Masken wären in Südtirol und Österreich verteilt worden. So wurde der Notausgang gewählt und die Masken nur an weniger gefährdetes Personal ausgegeben.

Es geht um Beschaffungsvorgänge in Millionenhöhe auf höchster staatlicher Ebene. Warum wurde nicht strenger kontrolliert?