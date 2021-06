Bei dem Angreifer, der in der Nacht auf Montag einen Wachsoldaten vor der Residenz des iranischen Botschafters in Wien-Hietzing ( Bild) attackiert hat, handelt es sich um den 26-jährigen Mohamed E., ein gebürtiger Österreicher mit familiären Wurzeln in Ägypten, sagte Polizeisprecher Harald Sörös. Sein Motiv war Montagmittag noch unklar. An seinem Wohnsitz fand unterdessen eine Hausdurchsuchung statt.