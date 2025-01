Ein Ex-Schüler konterkariert das Weichbild des kauzigen Kirchenfürsten. Er beschuldigt Kardinal Hans Hermann Groer des wiederholten sexuellen Mißbrauchs. Der Wiener Erzbischof verweigert jede Stellungnahme.

Schon bald nach seinem Einzug in das Erzbischöfliche Palais ließ er Vertraute wissen: "Ich bin mit fünf Koffern eingezogen. Ich kann mit fünfeinhalb Koffern jederzeit wieder ausziehen."

Seit nunmehr bereits neun Jahren residiert Hans Hermann Groer, 75, als dominus liti im ausladenden Prachtbau Ecke Wollzeile/Rotenturmstraße in der Wiener City. Nachhaltig seßhaft in den Köpfen und Herzen seiner Gläubigen ist der "Metropolit der Wiener Kirchenprovinz und Ordinarius für die Gläubigen des byzantinischen Ritus in Österreich" - so sein offizieller Titel - bis heute nicht geworden.

Groer hat den Wienern offenbar bis heute nicht den unfreundlichen Empfang bei seiner Inthronisierung im Herbst 1986 vergeben: Die Mehrheit war über die Nominierung des verschrobenen - meist säuselnd verzückten - Marien-Verehrers als Nachfolger des weltgewandten und dialogfreudigen Franz König schlicht schockiert. Das schrumpfende katholische Aktiv-Segment hält sich nach wie vor lieber an den inzwischen fast 90jährigen Vorgänger. Franz Kardinal König kann sich bis heute der Flut von Einladungen zu innerkirchlichen Diskussionsforen, Symposien oder Festmessen kaum erwehren.

Wenn Groer selten einmal Aufsehen erregt, dann mit schrulligen Gesten: So unterbrach er im Vorjahr punkt zwölf Uhr mittag eine Pressekonferenz zum Gebet und nötigte auch die verdutzten Journalisten, gemeinsam mit ihm den "Engel des Herrn" anzurufen.

Interviews unter vier Augen gibt der Wiener Oberhirte so gut wie nie. Die wenigen, die er ausgewählten rechtgläubigen Medien-Leuten gewährt, finden vor allem bei Liebhabern blumiger Frömmeleien Gefallen. Und wenn er - ab und an - eine öffentliche Erklärung über die katholische Presseagentur verlautbaren läßt, dann nur zu den vatikanischen Top-Themen Sex und Sünde: platte Plädoyers wider den "Krieg gegen das Kind im Mutterschoß" und gegen die "Zügellosigkeit im Bereich der Sexualität".

Auch die jüngste öffentliche Erklärung, datiert mit 22. Februar 1995, "dem Fest Kathedra Petri" (Groer), kreist um die augenblickliche Causa prima der römischen Kurie - das Ende des Vorjahrs von Johannes Paul II. erneuerte Kommunionsverbot für wieder-verheiratete Geschiedene. Das Rundschreiben ist an die geistlichen "lieben Mitbrüder - Bischöfe, Priester und Diakone" - und die weltlichen "hochgeschätzten Mitarbeiter in der Familienpastoral" adressiert. Und bietet einen reichhaltigen Katalog an "Hilfen" an, um die Ungläubigen in Sachen Kommunionsverbot auf den rechten Weg zu bringen, etwa: "Weihe der Familien an das Heiligste Herz Jesu", "Familien-Wallfahrten" und - in einer Art Generalpräventivschlag - "Bemühung um die ,Reinigung' der öffentlichen Moral". Zum Beweis der Rechtgläubigkeit streut Groer in seine Moralepistel auch Bibelzitate ein. So etwa auch dieses: "Täuscht Euch nicht! Weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Lustknaben, noch Knabenschänder werden das Reich Gottes erben."

Just eines seiner seltenen öffentlichen Lebenszeichen könnte Groer am Ende seiner Amtszeit zum Verhängnis werden. Dem ehemaligen Zögling des Knabenseminars Hollabrunn, Josef Hartmann, stachen in einer einschlägigen Meldung: (profil 10/95) vor allem die biblischen Drohungen gegen "Lustknaben und Knabenschänder" ins Auge - zumal "ausgerechnet von Groer" (Hartmann).