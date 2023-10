Mixed Martial Arts: Der heimliche Massensport

Der Sport hat die Welt erobert, mittlerweile greift der Hype auch in Österreich voll um sich. In Windeseile ist „Sparta“ zum Branchenführer geworden, im ganzen Land poppen Veranstaltungen auf. Das große Vorbild ist die US-Profiliga UFC, in der es um Millionenbeträge geht. Dem Sport helfen aber nicht nur martialische Inszenierungen, ihm kommt der Zeitgeist entgegen. Vom Krafttraining im Fitnessstudio ist der Weg zum Box-Gym nicht weit, unter jungen Männern boomt der Körperkult. Joe Rogan, dessen Podcast jeden Monat millionenfach gehört wird, hat früher UFC-Kämpfe kommentiert, er spricht oft über MMA und die Bedeutung davon, männlich und stark zu sein.

Doch schon am 7. Oktober wird hier, in der großen Halle D, „Sparta 3“ über die Bühne gehen. Es wird wohl das größte Kampfsportevent in Wien, seit Johann „Hansi“ Orsolics 1969 vor 14.000 Zuschauern zum zweiten Mal Europameister wurde. Diesmal lockt aber nicht der klassische Boxsport in die Stadthalle, sondern Mixed Martial Arts, kurz MMA. Dabei wird geboxt, gekickt und gerungen. Gekämpft wird in einem achteckigen Käfig, verboten sind nur wenige Dinge wie Beißen, Haare ziehen oder Angriffe auf Augen und die Lendengegend.

Noch deutet nichts auf das Spektakel hin. Vor der Wiener Stadthalle treiben sich an einem sonnigen Septembermorgen einige Touristen herum, drinnen werken Bühnenbauer an Stahlrohrkonstruktionen. Plakate an der Fassade bewerben vergangene Konzerte von Schlagerstar Helene Fischer, kommende von Popikone Céline Dion und das „Erste Bank Open“, Wiens traditionsreiches Tennisturnier.

Tschetschenische Ursprünge

Der 27-jährige Magomed Ozniev ist einer der Gründer von „Sparta“. Er kam 2009 nach Wien. Geboren wurde er in Tschetschenien, dort ist MMA Volkssport, viele Kämpfer – auch in Mitteleuropa – haben ihre Wurzeln in der russischen Teilrepublik. Ozniev war durchaus erfolgreich, seinen ersten Kampf bestritt er mit 18, von seinen ersten sieben Duellen verlor er kein einziges. Die Initialzündung für die Gründung kam im Februar 2020, als er nach einem gewonnenen Fight in Wien vergeblich auf seine Gage warten musste. „Es ist mir nicht ums Geld gegangen, sondern um den Respekt“, sagt er. „Da habe ich gemerkt, dass in Österreich ein professionelles Event fehlt.“ Gemeinsam mit dem ebenfalls tschetschenisch-stämmigen MMA-Kämpfer Muslim Danaev und dem Unternehmer Sinan Bozogul zog er „Sparta 1“ auf, die erste Auflage, im Multiversum im niederösterreichischen Schwechat.

Beim Gespräch mit profil in einem Wiener Kaffeehaus sitzt neben Ozniev Ernst Khan. Er hat in einer Wiener Marketingagentur gearbeitet, jetzt ist er „Managing Director of Consulting and Marketing“ von „Sparta“. Das Vokabular der Branche hat er verinnerlicht, er redet von „brandbuilding“ und der „customer journey“. „Für uns ist ,Sparta’ nicht nur Kampfsport, sondern auch Entertainment“, sagt Khan. Damit die Marke keinen Schaden abbekommt, verpflichten sich die Kämpfer, die bei „Sparta“ unter Vertrag stehen, auf Social Media keine extremistischen Inhalte politischer oder religiöser Art zu posten. Beides kommt in der Szene ab und an vor. „,Sparta’ ist weltoffen“, sagt Khan.

Am Programm für den Abend in der Stadthalle stehen neben den Kämpfen auch Sänger aus Serbien und Rapper aus Deutschland. Das kostet viel Geld. Alleine die Miete für die Halle belauft sich laut Khan für den Abend auf knapp 150.000 Euro. Neben dem Verkauf von Eintrittskarten – die billigste kostet 40 Euro – helfen namhafte Sponsoren bei der Finanzierung. Dazu zählen ein bekannter Fabrikant von Energydrinks, ein Onlinecasino und ein deutscher Hersteller von Gaming-Sesseln. „Finanziell ist die Stadthalle ein Risiko“, sagt Khan. „Aber wenn wir den Zuschauern was bieten, bin ich zufrieden. Bei ,Sparta 2’ haben wir das auch geschafft.“