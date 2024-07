© APA/EVA MANHART LEICHTATHLETIK/SHOW-TRAINING: MAYER © APA/EVA MANHART LEICHTATHLETIK/SHOW-TRAINING: MAYER

Muss man seine Grenzen überschreiten, wenn man gewinnen will, Frau Mayer?

In der Serie „Therapiestunde“ befragt profil Menschen nach den Lehren, die sie der Politik mitgeben können. Teil 1: Marathon-Rekordlerin Julia Mayer, 31, über das Durchhalten am Limit und die Frage, ob ein Marathon am Anfang oder am Ende gewonnen wird.

Von Sebastian Hofer