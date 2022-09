Ich lernte Sven Ende der Achtzigerjahre in Zürich kennen, als er in der Redaktion der „Weltwoche“ auftauchte. Sven war ein junger Mann, sehr schlank, sehr schlau, auf eine zurückhaltende Weise stilbewusst und sehr ehrgeizig. Er brachte Artikel über populäre Phänomene vorbei, die von atemberaubender Qualität waren: Sven erkannte im Kleinen das Große, im scheinbar Banalen die Kunst der Zukunft und war in der Lage, selbst komplizierte Themen glasklar zu durchdringen und aufzuschreiben.

Wir sahen einander in diesen Jahren oft, weil Sven viel für die „Weltwoche“ schrieb, glänzende Vorschläge machte und manchmal auch mit uns in die Kneipe ging. Er erzählte ein bisschen über seine Arbeit als DJ in einem Club und seine Liebe zur schwarzen Musik, zu elektronischen Grooves und zur Partykultur, aber es blieb immer eine Distanz, die der Einsamkeit entsprang, die Sven in Zürich umfing.

Erst als er nach einem Intermezzo beim deutschen „Wiener“ nach Wien zu profil übersiedelte, verwandelte sich Sven in einen Menschen, der seine Arbeit und sein Leben genießen konnte. Die Grooves der Stadt Wien und der neue Job als Kulturchef beim profil waren Schlüssel dafür. Sven entwickelte sich zu einem lebenslustigen Entertainer und kultivierte die Doppelrolle als geschätzter, oft bewunderter Kulturjournalist, der gleichzeitig in der House-Subkultur eine mindestens so wichtige Rolle spielte. Als er vierzig wurde und im Porgy & Bess eine Party feierte, war der Club so voll, als ob Prince ein Geheimkonzert angesetzt hätte.

Wir arbeiteten, nachdem auch ich ein Jahr nach Sven zum profil gestoßen war, für sieben Jahre fast Schulter an Schulter zusammen und wurden von Kollegen zu Freunden. Er war brillant, anregend, er war mitreißend, begeisternd und selbst begeistert. Manchmal, wenn die Abschlussabende in der Redaktion lang wurden, zeigte er zur Musik, die er nach Dienstschluss auflegte, sogar ein paar passende Tanzmoves. Es überraschte niemanden, dass Sven 2002 zum Chefredakteur ernannt wurde, ausgestattet mit dem maximalen Vertrauen der Redaktion.

Unsere Freundschaft blieb über die Zeit der engen Zusammenarbeit hinaus bestehen, und ich erlebte von außen mit, dass Sven seine neuen Aufgaben genoss, mit den Jahren aber unter den schwieriger werdenden Rahmenbedingungen zu leiden begann. Bei den letzten Treffen in einer Weinbar, die wir beide mochten, sagte er mir, schon gezeichnet von der Krankheit, dass der Umzug nach Wien ihm das Leben gerettet hatte. Hier habe er so viele Menschen kennengelernt, die ihm etwas bedeuten, allen voran seinen Partner Reinhard, den Sven „das größte Glück meines Lebens“ nannte. Jeder, der weiß, wie weit entfernt vom Pathos Sven gebaut war, kann ermessen, was das bedeutet. Ich vermisse den Menschen Sven Gächter, und ich vermisse den Journalisten Sven Gächter, dessen Arbeit dieses Blatt geprägt und ihm Glanzlichter aufgesetzt hat.

Christian Seiler, ehem. Chefredakteur