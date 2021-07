"Wir eilten unter dem brüllenden Zuruf der SS-Leute - Tempo, Tempo! - in das Gebäude, das uns als Kerker dienen sollte ( ) mussten in tiefer Kniebeuge mit ausgestreckten Armen unsere Personaldaten mitteilen. () Das Regime des Tempos. Wer spricht, wird erschossen, wer zum Fenster geht, wird erschossen, wer nicht gehorcht, wird erschossen, so krachte es aus dem Munde der SS-Leute." "Als erster - dies stand zu erwarten - fiel ein junger Lehrer des Hebräischen in ihre Klauen. () eine schlanke Gestalt, mit einem schwarzen Talar bekleidet (..) und der Blick, der starke, schöne Blick des Schwärmers und des Priesters.