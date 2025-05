Anders gesagt: Die Studierenden haben vom 13. bis 15. Mai 2025 die Wahl, wer sie wie nach außen vertritt und welche Themen dabei in den Fokus gerückt werden.

Die Wahl selbst findet auf drei Ebenen statt:

Die Studienvertretung ist die unterste Ebene und vertritt die Studierenden einer Studienrichtung einer Uni oder FH. Sie wird per Personenwahl bestimmt. In der Regel ist die Studienvertretung relativ unpolitisch. Themen sind häufig die Bedingungen und der Zusammenhalt (zB durch Feste) im Studiengang.

Die Hochschulvertretung vertritt die Studierenden einer Uni oder FH. Sie wird per Listenwahl bestimmt. Die Hochschulvertretung ist normalerweise nicht besonders politisch. Sie vertritt die Studierenden gegenüber dem Rektorat.

Die Bundesvertretung ist die höchste Ebene und vertritt alle Studierenden in Österreich. Sie wird per Listenwahl bestimmt. Die Arbeit der Bundesvertretung ist eigentlich rein politisch. Sie vertritt die Interessen der Studierenden gegenüber der Wissenschaftsministerin und in der Öffentlichkeit.