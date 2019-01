Verschneite Landschaft bei Niedertauern (Salzburg), aufgenommen am Mittwoch, 9. Jänner 2019.

In weiten Teilen Österreichs sind in den letzten Tagen erhebliche Mengen an Schnee gefallen. Hier finden Sie die aktuellsten Infos zur Wetterlage.

Besonders in der Steiermark und Salzburg kam es in den letzten Tagen zu einer Ansammlung von großen Schneemengen.