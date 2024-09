ÖVP setzt auf Leistung, Familie und Sicherheit

Er wolle „Zukunft wieder berechenbarer machen“, erklärt Karl Nehammer das frisch präsentierte Wahlprogramm der ÖVP, und „das nächste Kapitel in Österreichs Erfolgsgeschichte aufschlagen“. Inhaltlich setzt die Kanzlerpartei auf bereits bekannte Themen. Die drei zentralen Kapitel des 270 Seiten starken Papiers tragen die Überschriften Leistung, Familie und Sicherheit. Auch die Botschaften, die in diesen Bereichen verpackt sind, überraschen wenig. Leistung muss sich lohnen durch „echte Leistungsgerechtigkeit“, Familie bildet das zu stärkende „Fundament der Gesellschaft“ und Österreichs Sicherheit soll an vielen Flanken gesichert werden – hier reichen die Themen von Migration und Klimawandel bis zu Digitalisierung und „übermäßiges Gendern“.

Mehr Wachstum und Wohlstand

Das Programm für die Nationalratswahl am 29. September sei am Mittwoch von der Parteileitung einstimmig angenommen worden, betonte Nehammer bei der Präsentation in der Politischen Akademie seiner Partei. Der Schwerpunkt liegt dabei auf konservativen Wertehaltungen: „Wir wollen Leistung belohnen, Wachstum generieren und den Wohlstand vergrößern.“ Geschehen soll dies auch durch die schon im Österreichplan propagierte Steigerung der Eigentumsquote auf 60 Prozent, etwa durch einen günstigen Eigenheim-Kredit für junge Familien.