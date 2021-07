Bemerkenswert ist die Verfahrenseinstellung jedenfalls auch in anderer Hinsicht: Die Telekom Austria zahlte – über Firmen des Lobbyisten Peter Hochegger – 2006 und 2007 ebenfalls insgesamt rund 251.000 Euro an die Mediaselect. Zu diesen Zahlungen gibt es sehr wohl eine Anklage – und zwar im Rahmen eines Sammelverfahrens, das zahlreiche Verdachtsmomente rund um die Telekom Austria behandelt. Dieser Prozess läuft seit geraumer Zeit am Landesgericht für Strafsachen in Wien.