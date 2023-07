ÖVP-Wien-Chef Mahrer fühlt sich von schlafendem Mann gestört

Sein erster großer Streich war das „Brunnenmarktvideo“: In einem wackeligen Handyvideo schritt Karl Mahrer, nicht amtsführender ÖVP-Stadtrat in Wien, den Brunnenmarkt in Wien-Ottakring ab und kritisierte, dass “Syrer, Afghanen und Araber” die Macht über den Brunnenmarkt übernommen hätten.

Anstatt nachzufragen, wie es dem Mann gehe, hätte Mahrer die Polizei gerufen, kritisiert Heinze in seinem Tweet. Mahrer habe dann mitgeteilt, dass er den Mann auf der Parkbank nicht “anschaulich” finde, erzählt Heinze. Nach einer Intervention Reiters, habe Karl Mahrer noch einmal angerufen und den Polizei-Einsatz abgeblasen. Reiter habe beim schlafenden Mann nachgefragt, ob alles in Ordnung sei. “Er ist verschlafen aufgewacht und hat im tiefsten Wienerisch ein bisschen rumgeschimpft”, schildert Heinze die Situation im profil-Gespräch.

Warum man in so einer Situation die Polizei und nicht die Rettung ruft, versteht Heinze nicht. „Mich hat das aufgeregt, wie hier eine Sache fabriziert wird“, sagt Heinze.

Mahrer versteht die Kritik der Grünen nicht: “Dass Menschen vermehrt auf den Parkbänken oder am Boden unter Flaschenbergen liegen, und am Abend auch in Hauseinfahrten schwer betrunken campieren, ist nicht akzeptabel”, rechtfertigt er sich in einer Stellungnahme unter dem Twitter-Beitrag, die laut ÖVP Wien das offizielle Statement dazu ist. Nachdem Mahrer die Atmung des Mannes kontrolliert und gesehen habe, dass keine Lebensgefahr besteht, habe Mahrer “die Profis kontaktiert – in dem konkreten Fall die Polizei“.

Was die Polizei im konkreten Fall hätte tun sollen, erklärte Mahrer nicht.